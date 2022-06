Kim Kardashian celebra aniversário da filha North com fotos e texto emocionante

A mãe de North West publicou em suas redes sociais uma homenagem no aniversário da filha

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 18h32

Nesta quarta-feira, 15, North West, a filha mais velha de Kim Kardashian (41), comemora seus 9 anos de vida!

Em seu Instagram, Kim postou uma homenagem no aniversário da filha. Com uma série de cliques, a estrela de The Kardashians ainda escreveu um texto emocionante na legenda.

“Feliz aniversário para meu bebê, minha melhor amiga, meu tudo. Não tem ninguém como você! A mais honestam, criativa, bobinha garota com o melhor coração. Eu amo ser sua mãe, então obrigada por estar nessa jornada comigo. Te amo até o infinito”, escreveu a mãe de North.

Quem também fez um post de “feliz aniversário” para North foi a avó Kris Jenner (66), que também fez um texto se declarando para a neta.

Os preparativos para a festa da aniversariante já começaram e foram mostrados pelo TikTok compartilhado de Kim e North.

Confira aqui a homenagem de Kim Kardashian para a filha aniversariante!