João Guilherme Silva e a namorada, Schynaider Moura, posam juntinhos em Paris

Filho de Faustão, João Guilherme Silva, surgiu ao lado da namorada, Schynaider Moura, em novas fotos

Redação Publicado em 28/09/2022, às 13h34

Filho de Faustão, o apresentador João Guilherme Silva (18) usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 28, para compartilhar uma série de fotos do dia ao lado da namorada, Schynaider Moura (34) em Paris, na França.

Através de seu perfil do Instagram, João Guilherme Silva, contratado da Band, compartilhou uma série de fotos com a namorada, e mostrou como foi seu almoço especial em Paris, com direito a beijos apaixonados pela cidade.

Nos registros publicados pelo filho de Faustão, João Guilherme Silva surgiu elegante com o look fashionista para o dia, com uma combinação entre um sobretudo e calça branca, enquanto a namorada, Schynaider, adotou um visual mais 'chique' para a ocasião, e surgiu com um conjunto de alfaiataria.

Nos comentários da publicação, os seguidores de João aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza do casal: "Amo esse casal", escreveu um. "Lindos demais", disse outro. "Aproveitem a viagem!", desejou o terceiro.

Veja as fotos de João Guilherme Silva com a namorada:

Filho de Faustão mostra como foi o aniversário da namorada em Ibiza

O filho do meio de Faustão, João Silva, co-apresentador do pai na Band, está namorando desde o início do ano com a modelo Schynaider Moura. Nas últimas semanas, ele viajou com a amada para a Europa e celebrou o aniversário dela em grande estilo em Ibiza, na Espanha. Antes de irem para o local, João Silva surgiu em clima de romance com a namorada em Paris, na França.

