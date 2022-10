Gisele Bündchen busca guia espiritual após ficar devastada com separação

Recém-separada de Tom Brady, Gisele Bündchen teria buscado ajuda de um guia espiritual para lidar com os sentimentos nesta nova fase de sua vida, diz site

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 18h58

A modelo brasileira Gisele Bündchen anunciou o fim do seu casamento com Tom Brady nesta semana e as notícias sobre os bastidores da separação continuam circulando na internet. Desta vez, o site Entertainment Tonight contou que a modelo teria ficado devastada com o término. Tanto que ela teria ido buscar um guia espiritual para lidar com esta fase de sua vida.

“Ela precisava colocar ela e os filhos em primeiro lugar... Gisele teve o suficiente. Gisele tem trabalhado com um guia espiritual para ficar em um lugar de paz e chegar a um acordo sobre o fim do casamento. Tom e Gisele têm amor um pelo outro, mas ela sabia que tinha que colocar a si mesma e sua família em primeiro lugar, antes do futebol”, declarou uma fonte do site.

Além disso, outra fonte defendeu Tom Brady e disse que ele é um bom pai e passava tempo com a família quando não estava treinando. “Nenhum outro marido e pai tem seis meses de folga por ano para se dedicar totalmente à família. Ele está sempre com a família entre os jogos e as viagens. Neste divórcio, de acordo com as declarações deles, eles chegaram a um acordo amigável e as crianças permanecem no centro da relação deles. Eles vão continuar a ser pais e garantir todo o amor para os filhos”, afirmou outra fonte.

Gisele Bündchen e Tom Brady confirmam a separação

O fim do casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady foi confirmado por eles por meio de mensagens nas redes sociais na última sexta-feira, 28 de outubro.

Em sua declaração, Gisele disse: “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ela.

Por sua vez, Tom Brady declarou:"Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos. Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. No entanto, desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda precisam ser escritos. E pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigada", disse ele.