Tom Brady fala sobre a separação de Gisele Bündchen: 'Doloroso e difícil'

Tom Brady se pronuncia pela primeira vez após confirmar o fim do casamento com Gisele Bündchen

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 17h37

O jogador de futebol americano Tom Brady rompeu o silêncio sobre o fim do casamento com a modelo brasileira Gisele Bündchen. Ele compartilhou um comunicado nas redes sociais para confirmar a separação e comentou sobre a decisão do ex-casal.

Brady contou que o foco deles será criar os filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos, e revelou que a decisão do término foi dolorosa.

"Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos. Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. No entanto, desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda precisam ser escritos. E pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigada", disse ele.

Gisele Bündchen fala sobre a separação

Mais cedo, Gisele Bündchen também compartilhou um recado sobre o fim do casamento. Ela compartilhou uma mensagem confirmando a separação e aproveitou para dizer que a decisão de pedir o divórcio não foi fácil.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, disse ele.