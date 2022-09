Com decote no limite, Ivete Sangalo ostenta o corpaço em macacão justo

Ivete Sangalo impressionou os fãs com um look decotado e justinho para apresentação em show

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 15h04

Ivete Sangalo (50) deixou os seguidores babando ao revelar um look deslumbrante para cumprir a sua agenda de shows. Ostentando o corpaço, a cantora impressionou ao exibi-lo em um vídeo nas redes sociais.

De baixo para cima, a artista mostrou as pernas saradas, a barriga chapada e um decote no limite em um macacão preto justinho.

Fazendo caras e bocas, Veveta sensualizou para a câmera e roubou a cena. "Motomami", brincou ela na legenda da publicação, fazendo referência a cantora Rosalía.

"Gata benzadeus", disparou Dani Calabresa; "MARAVILHOSA", comentou Ticiane Pinheiro; "É realeza o nome disso!!", disse Marcos Mion.

E claro que os fãs também lotaram os comentários. "Se existe alguém mais linda, eu desconheço", "Ivete mulher, tive um infarto aqui", "Muito mais que maravilhosa", disseram eles.

MARIDO DE IVETE SURGE COM AS FILHAS GÊMEAS

O nutricionista Daniel Cady (37), marido da cantora Ivete Sangalo (50), encantou os fãs ao publicar um momento raríssimo e de extrema importância com as filhas gêmeas, Helena e Marina, de quatro anos. Em clima de férias, o modelo está curtindo os dias de descanso em família na casa de praia no litoral baiano e encantou ao dividir um ato de cuidado com as herdeiras em meio a uma pequena floresta.

