Ivete Sangalo curte noite no cinema com os amigos

No Rio de Janeiro, Ivete Sangalo surge com look básico ao ir ao ar cinema com os amigos

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 21h01

A cantora Ivete Sangalo (50) aproveitou a noite desta terça-feira, 6, para ir ao cinema com seus amigos. A artista foi flagrada circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro com um look casual.

A musa escolheu um modelito básico para a noite fora de casa, com calça jeans e camiseta preta.

Atualmente, Ivete Sangalo pode ser vista no programa Pipoca da Ivete, que é exibido nas tardes de domingo na Globo.

Ivete Sangalo mostra momentos fofos de Daniel Cady com os filhos

Ivete Sangalo encheu seu feed de amor ao celebrar o Dia dos Pais, no domingo, 14, com uma linda declaração para o marido, Daniel Cady (37)! A artista publicou uma sequência de fotos inéditas de momentos do nutricionista com os herdeiros do casal, Marcelo (12), e as gêmeas Marina e Helena, de 4 anos de idade, e declarou todo seu amor. "Ele é um cara muito especial. Pelo exemplo ele arrasta essa trupe apaixonada. @danielcady seus filhos te amam e te admiram, pois compreendem a sua essência e sua energia. Eu sou feliz de partilhar a alegria de ter filhos com você. Você merece muito todo esse amor. Viva o papai mais gatinho e mais legal do mundo! Te amamos seu fofinho", disse Ivete.

