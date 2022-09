Gêmeas de Ivete Sangalo aparecem ao lado do pai em vídeo raro: ''Lindas!''

Elas cresceram! Aos 4 anos, filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, aparecem em vídeo encantador em meio à natureza

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 11h09

O nutricionista Daniel Cady (37), marido da cantora Ivete Sangalo (50), encantou os fãs ao publicar um momento raríssimo e de extrema importância com as filhas gêmeas, Helena e Marina, de quatro anos.

Em clima de férias, o modelo está curtindo os dias de descanso em família na casa de praia no litoral baiano e encantou ao dividir um ato de cuidado com as herdeiras em meio a uma pequena floresta.

No vídeo, as pequenas aparecem com um regador cuidando das plantas e até mesmo plantando uma pequena árvore. No vídeo raro, elas impressionaram por estarem mais parecidas com a mãe.

No vídeo, publicado em uma página dedicada ao casal, os fãs não pouparam carinho e admiração pelas gêmeas: "Elas são lindas", dispararam. "A cara da Veveta", disse outro. "Família linda", continuaram.

Filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem em vídeo encantador em meio à natureza: