Anitta deixa o bumbum à mostra ao usar calça com recortes estratégicos

Anitta aposta em calça ousadíssima para cair na noitada em Miami e exibe suas curvas impecáveis

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 13h07

A cantora Anitta (29) investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir uma noitada com os amigos em Miami, nos Estados Unidos. A musa apareceu com um look composto por top preto e calça jeans, mas deixou de lado o estilo básico.

A estrela escolheu um calça ousadíssima! Anitta surgiu com recortes estratégicos no jeans, incluindo transparências que deixaram o seu bumbum e as coxas à mostra. A peça é da grife Mugler e custa cerca de R$ 5 mil.

Anitta aparece com biquíni inspirado no Brasil

No final da semana passada, a cantora Anitta aproveitou um momento livre para renovar o bronzeado na piscina e escolheu um biquíni fio-dental. A musa apareceu com um modelito verde inspirado nas cores da bandeira do Brasil.

Na parte de cima do look, lia-se a frase “Made In Brazil” [Feito no Brasil]. Na legenda, a brasileira que venceu um dos prêmios no VMA colocou dois emoji de coração, um amarelo e outro verde. Pabllo Vittar marcou presença nos comentários e escreveu: “Brasill”.

