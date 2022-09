Anitta esbanja beleza e brasilidade ao publicar fotos de biquíni

A cantora Anitta recebeu chuva de elogios ao publicar em suas redes sociais fotos esbanjando beleza em biquíni “Made in Brazil”

Nesta sexta-feira, 2, Anitta (29) parou a web ao postar em seu Instagram algumas fotos com biquíni verde e amarelo na beira de uma piscina.

A cantora surgiu aproveitando o dia de sol na piscina com um biquíni verde mínimo com detalhes em amarelo. Na parte de cima, lia-se a frase “Made In Brazil” [Feito no Brasil].

Na legenda, a brasileira que venceu um dos prêmios no VMA colocou dois emoji de coração, um amarelo e outro verde. Pabllo Vittar marcou presença nos comentários e escreveu: “Brasill”.

Os fãs da dona do hit “Envolver” adoraram as fotos da diva pop! “Rainha do Brasil”, comentou um seguidor. Outro fã comentou: “A maior do Brasil”.

Troca de farpas!

Recentemente, Anitta foi ofendida pelo rapper Yung Cyph e respondeu o americano que a chamou de "vadia" à altura em seu Twitter.

“Vadia, vá fazer a p**** do seu dinheiro e cale a boca. Ou você pode ir estudar antes de falar sobre mim, para que você possa aprender alguma merd* de verdade”, rebateu a cantora brasileira.