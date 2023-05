Tá namorando? Gkay surge abraçada com Marco Túlio Rodrigues em festa de aniversário

Gkay curte a festa de aniversário da cantora Simone na companhia de Marco Túlio Rodrigues e aquece os rumores de romance

A influenciadora digital Gkay (30) pode ter encontrado um novo amor! Após rumores de affair, ela foi fotografada ao chegar na festa de aniversário da cantora Simone Mendes (39) na companhia do empresário Marco Túlio Rodrigues (25). Os dois apareceram abraçados e fizeram charme na hora das fotos.

Os rumores dizem que eles estariam ficando desde dezembro de 2022, mas ainda não assumiram um romance publicamente. Inclusive, ela já teria ido até Divinópolis, em Minas Gerais, para conhecer a família dele.

Marco Túlio é empresário e sócio do pai em um negócio em Minas Gerais. Ele foi uma das pessoas que a ajudou durante uma fase difícil há poucos meses.

Nos últimos dias, Gkay sumiu das redes sociais e deixou os fãs preocupados. Porém, ela revelou que foi um problema em sua conta e já está de volta. "E aí, meu povo lindo que me assiste e que me adora. Como é bom estar de volta. Até me arrumei. Não vou aparecer para os meus seguidores de todo jeito. Desde sexta-feira, que eu estou sem Instagram, eu não conseguia postar nada, nem direct, fazer nada. Meu Instagram estava aqui meramente ilustrativo. A única coisa que eu conseguia era subir foto nos stories. Não voltou todo. Ainda está com vários bugues, mas pelo menos está postando stories", disse ela.

Fotos: Araújo / AgNews

