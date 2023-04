Gkay exibe corpao ao usar biquíni de crochê que custa R$ 1,6 mil

Gkay ostenta seu corpo magérrimo ao fazer ensaio fotográfico com biquíni de crochê da personagem Hello Kitty

A influenciadora digital Gkay (30) agitou as redes sociais neste final de semana ao ostentar a sua beleza deslumbrante. A musa surgiu com biquíni ousado e caríssimo ao posar para todos em um lindo dia de sol.

A estrela usou um biquíni de crochê com o tema da personagem Hello Kitty. O modelito é da grife Giuliano Calza Design Studio e custa 325 dólares, cerca de R$ 1,6 mil.

O look destacou o corpo magérrimo de Gkay, com direito a barriga sarada e pernas torneadas à mostra. Tanto que ela foi muito elogiada por seus fãs na legenda do post. “Tá linda demais”, disse um seguidor. “Que gata”, afirmou outro. “Nenhum defeito”, comentou mais um. “Perfeita”, afirmou outro.

Há poucos dias, a cantora Anitta também surgiu com um biquíni de crochê inspirado em um personagem. Ela biquíni amarelo com amarração na cintura e a estampa do personagem Bob Esponja. O modelito é da marca GCDS e é vendido por 360 dólares – cerca de R$ 1.800. Nas imagens, ela dançou o seu novo hit e encantou seus fãs.

Gkay relembra cancelamento e pressão estética

Recentemente, em entrevista ao Gshow, Gkay falou sobre os aprendizados ao sofre cancelamento na internet e pressão estética. “Aprendi a me dar um tempo, a dizer, ‘calma, descansa’. Antes eu vivia naquela correria que estava me desgastando. Hoje aprendi a dizer ‘calma, fica tranquila, você vai continuar sendo a Gkay”.

“[Disse a mim mesma] ‘Você não precisa dessa coisa maluca que no final vai te desgastar, vai ter gerar um Burnout, vai te prejudicar’”, desabafou, e completou: “O cancelamento foi a reconexão com a Gessica, com certeza. Tudo que acontece de ruim na nossa vida traz uma coisa boa. Talvez precisasse desse baque para dar espaço para a minha pessoa. Para coisas simples, mas que conectam a gente”.