Gkay fala sobre período afastada e cancelamento: "baque"

Após tirar um tempo fora da internet, Gkay falou sobre críticas e pressão estética

A influenciadora digital Gkay se abriu sobre o momento em que passou afastada das redes sociais. O período ocorreu após uma polêmica com Fábio Porchat.

Ao jornalista Patrick Monteiro, do Gshow, ela abriu o jogo.“Aprendi a me dar um tempo, a dizer, ‘calma, descansa’. Antes eu vivia naquela correria que estava me desgastando. Hoje aprendi a dizer ‘calma, fica tranquila, você vai continuar sendo a Gkay”.

A humorista ainda disse que toda a pressão estética e a ansiedade causadas pela internet estavam afetando sua saúde mental. “[Disse a mim mesma] ‘Você não precisa dessa coisa maluca que no final vai te desgastar, vai ter gerar um Burnout, vai te prejudicar’”, desabafou.

Ela ainda falou sobre o que aprendeu ao ser cancelada na internet. “O cancelamento foi a reconexão com a Gessica, com certeza. Tudo que acontece de ruim na nossa vida traz uma coisa boa. Talvez precisasse desse baque para dar espaço para a minha pessoa. Para coisas simples, mas que conectam a gente”.

Após tirar distância dos holofotes, Gkay também mudou o visual e removeu o preenchimento labial em grande quantidade que tinha. Ela publicou um antes e depois.

Veja: