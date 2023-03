Gkay esbanja beleza ao surgir em novas fotos com look jeans estiloso

A influenciadora Gkay recebeu diversos elogios ao compartilhar em suas redes sociais esbanjando beleza e estilo com um look jeans

Nesta quarta-feira, 1, Gkay deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos esbanjando estilo com um look jeans.

A influenciadora surgiu posando para fotos em sua mansão com um look composto por uma blusa branca transparente com uma saia jeans com um babado longo.

“De hoje”, escreveu a dona da festa “Farofa da Gkay” na legenda das 10 imagens entre fotos e vídeos do seu look.

Os seguidores da influencer adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “O brilho dela ecoando”, escreveu uma fã. E outro seguidor elogiou: “Gente, esse novo estilo da Gkay está maravilhoso”.

“Impressionado em como você tá se vestindo bem”, elogiou um seguidor. E a influenciadora respondeu o elogio: “Obrigada”. E outro fã ainda comentou: “Você meio que tá... servindo muito”.

