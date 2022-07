Sophia Abrahão reencontra os fãs paulistas pela primeira vez após 2 anos: ''Espero que todo mundo se divirta genuinamente''

Sophia Abrahão realiza em São Paulo o Tirus Day, um reencontro com seus fãs após 2 anos de distanciamento

Neste sábado, 2, Sophia Abrahão (31) fará o seu primeiro encontro com fãs paulistas após 2 anos longe, promovendo, em São Paulo, o Tirus Day, um evento que reúne anualmente seus fãs.

A primeira edição dessa reunião especial aconteceu em 2019, mas a data sempre foi comemorada pelos admiradores da artista, todo o dia 22 de abril. Devido à pandemia de covid-19, Sophia ficou 2 anos separadas dos fãs, mas o retorno será triunfal.

"Eu e meus fãs comemoramos o 'Tirus Day' todo dia 22 de abril, mas a ideia do encontro surgiu em 2019. Essa é uma data dedicada a eles. Nós sempre demos um jeito de comemorar, mesmo online! Porém, naquele ano tive a ideia de realizar algo diferente para eles, para celebrarmos esse dia tão importante para a gente. E esse ano, devido à pandemia, tivemos que adiar a data, mas estou feliz que vai acontecer.", contou Sophia durante um bate-papo exclusivo com a CARAS Digital.

Durante o papo, Sophia fez questão de explicar o porquê do evento se chamar Tirus Day: "Esse nome veio do apelido que dei para meus fãs, os Tirulipos! Comecei a chamá-los assim de maneira carinhosa, numa brincadeira, mas cresceu de tal forma que agora nós formamos a Tirulândia. É muito importante pra mim essa troca que temos! Eles me acompanham em todos os trabalhos e vibram comigo em todas as minhas conquistas."

Do primeiro evento realizado em 2019, Sophia só tem boas lembranças: "Foi incrível! Todo encontro com os meus fãs é especial, mas poder comemorar esse dia juntos, pela primeira vez, foi emocionante demais pra mim. Um evento assim é muito incomum, era uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazendo, por que não é um lançamento de algo, nem um pocket show, eu não estava promovendo nenhuma ação, é meramente um encontro com os fãs mesmo. E eles receberam isso de uma maneira muito especial, pois foi uma surpresa para todo mundo."

Durante a pandemia, entretanto, a atriz fez questão de não se afastar dos fãs e fez reuniões on-line nesse período: "Devido à pandemia a gente ficou dois anos afastado, porque nós não podíamos nos encontrar presencialmente. Mas é um dia muito especial, há postagens na rede, interações o dia inteiro entre nós, mesmo virtualmente nesses dois anos eu consegui dedicar integralmente esse dia a eles.".

A ansiedade para realizar a segunda edição do evento presencial está a mil: "Eu estava muito ansiosa para encontrá-los de novo depois de tanto tempo! Eu e minha equipe organizamos tudo com muito amor e carinho, pensando sempre no que eles iriam gostar, para que fosse uma experiência inesquecível para todas as partes envolvidas.", confessou ela.

Ela ainda revelou que está preparando uma surpresa, que já não é mais tanta surpresa assim, para quem participar do evento: "Por estarmos um tempo afastados por conta da pandemia, eu decidi fazer uma surpresa especial: montei um show acústico para eles. Vai rolar muito bate-papo, fotos personalizadas, música… Música inicialmente era surpresa, mas como já fizemos no Rio de Janeiro, não tem como não falar (risos), foi incrível porque eles levaram um susto quando entraram e viram um palco montado."

Em 2022, o Tirus Day ainda ganhará o Brasil. Além de já ter sido realizado no Rio e estar acontecendo em São Paulo e posteriormente Recife, Sophia e sua equipe tem o grande sonho de ganhar os 4 cantos do país.

"A escolha de levar o Tirus Day para outras regiões veio porque sei que nem todos os fãs conseguiriam sair de um estado para o outro, para participar do encontro. Então senti a necessidade de ir para outros lugares para que eles tivessem essa oportunidade. Ainda não consegui levar o evento para o Brasil todo, mas quem sabe um dia?!", contou ela.

Por fim, Sophia falou das suas expectativas desse momento especial, mandando um recado para os fãs: "Eu espero que todo mundo se divirta genuinamente, que seja um momento de alegria para todos, sabe? Não sei se algum dia vou conseguir retribuir todo esse carinho que eu recebo, mas a minha intenção é mostrar como eles são especiais pra mim e a importância que eles têm na minha vida", finalizou ela.

Confira alguns cliques e vídeo do último Tirus Day, realizado no Rio de Janeiro:

