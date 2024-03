Sasha Meneghel abre álbum de fotos no Lollapalooza com marido e Bruna Marquezine

Após curtir muito o Lollapalooza Brasil 2024, Sasha Meneghel abre o álbum de fotos do festival ao lado de seu marido, João Lucas, e Bruna Marquezine

A modelo Sasha Meneghel curtiu muito o festival Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no último fim de semana. E nesta segunda-feira, 25, a filha de Xuxa abriu o álbum de fotos no Autódromo de Interlagos ao lado de seu marido, o cantor João Lucas, e sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa exibiu o look elegido para curtir os shows com os amigos. Nos cliques, Sasha apareceu dentro da van que lhe levou ao festival e exibiu um lindo cropped caramelo trançado, combinado com uma calça jeans e boné. Ela também posou ao lado de João e Bruna ao curtir um dos shows diretamente da grade.

"Fim de semana", escreveu Sasha na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores encheram os cliques de elogios. "Tão linda nossa", escreveu Sabrina Sato. "Gente, como que pode ser linda assim", disse um internauta. "Arrasando sempre Sashita", declarou outro. "Minha musa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Bruna Marquezine curte show na companhia de João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme aproveitaram um festival de música juntos. Na noite de domingo, 24, eles marcaram presença no Lollapalooza, em São Paulo, e foram vistos se divertindo no mesmo grupo de amigos.

Eles foram flagrados cantando e dançando ao som do cantor Omar Apollo junto com a modelo Sasha Meneghel e o cantor João Lucas. Os dois não apareceram lado a lado, mas os fãs logo começaram a shippar os dois.

Isso porque existem rumores há alguns meses de que eles poderiam viver um affair. Porém, os dois nunca confirmaram ou negaram qualquer envolvimento.

No festival, Bruna Marquezine caprichou na escolha do look. Ela apareceu com um vestido preto todo transparente e ostentou sua beleza impecável.