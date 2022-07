Pullman São Paulo Vila Olímpia promove o Art Battle Lounge Seasons

Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia realiza a edição de inverno do Art Battle Lounge Seasons com live painting

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 14h38

O hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia recebeu o evento Art Battle Lounge Seasons no último dia 30 de junho. A edição de inverno do evento reuniu artistas brasileiros em uma 'batalha' em sessões que combinaram arte, música e gastronomia.

O evento é uma adaptação do Art Battle Brasil e contou com quatro artistas, que duelaram em sessões de 45 minutos de live painting. A vencedora foi Laura Reis e o segundo lugar ficou com Agatha de Faveri. Os artistas Bruno Portela e Ronaldo Sousa também participaram participaram da ação.

Ronei Borba, gerente geral do Pullman São Paulo Vila Olímpia, contou mais sobre a noite especial. “É uma noite que envolve arte e gastronomia, um entretenimento diferente e em alto nível. A marca Pullman é cosmopolita e vibrante, e quem vem ao evento é impactado por um evento que represente em muito seu posicionamento. Teremos ainda mais duas edições neste ano e estamos já empolgados para o próximos”, afirmou.