Nova edição da revista 'Robb Report Brasil' é lançada em São Paulo

A nova edição da revista tem como tema o impacto dos 100 Anos da Semana de Arte Moderna de 1922

A nova edição da revista 'Robb Report Brasil' foi lançada em um coquetel no hotel Rosewood, em São Paulo.

O evento contou com a presença do empresário Alexandre Allard, idealizador do complexo Cidade Matarazzo, Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da artista Tarsila do Amaral, Pedro Parente, presidente do conselho da Osesp, e a produtora Joana Hennning.

Também foram recebidos pela publisher Célia Pompeia (60), vice-presidente executiva do Grupo Doria, por João Doria Neto, diretor-executivo e membro do conselho editorial da revista, pela editora-chefe Gisele Vitória (52) e por Bia Cruz (45), diretora-geral de publicidade, o jornalista Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura e o estilista Amir Slama.

Além deles, compareceram Carolina Andraus e Helcius Pitanguy, a artista Elisa Stecca, o empresário Daniel Mendez e o publicitário Joca Guanaes, entre outros convidados.

A edição da revista teve como tema central o impacto dos 100 Anos da Semana de Arte Moderna de 1922 e outros movimentos como a bossa nova e o Tropicalismo, na cultura brasileira.

