Marcelo Tas faz rara aparição com a esposa e os filhos em evento

O apresentador Marcelo Tas recebe o carinho da família ao lançar seu novo filho e posa para foto inédita com a esposa e os filhos

O apresentador Marcelo Tas fez uma rara aparição ao lado de sua família na noite de quarta-feira, 10. Ele participou de uma sessão de autógrafos do seu novo livro, chamado Hackeando Sua Carreira, e contou com o carinho da família.

Ele posou ao lado da esposa, a atriz Bel Kowarick, e de seus filhos, Miguel e Clarice. A família esbanjou simpatia na hora da foto juntos.

Vale lembrar que Tas também é pai de Luc, fruto do antigo relacionamento com Claudia Kopke.

Marcelo Tas faz rara aparição com sua família - Foto: Eduardo Martins / AgNews

Marcelo Tas - Foto: Eduardo Martins / AgNews

O terceiro filho de Marcelo Tas

Há pouco tempo, o apresentador e jornalista Marcelo Tas usou suas redes sociais para se derreter por seu filho, Luc, fruto de seu relacionamento com a figurinista Claudia Kopke.

“Não gostava, agora curto. Mudaram as tattoos, eu ou os dois? Muito amor e orgulho do filhote”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Tas e Luc posam juntos, enquanto o jovem mostra seu braço fechado de tatuagens.

Recentemente, Marcelo Tas também falou sobre o seu filho que é trans. Luc nasceu em um corpo feminino e passou pela transição de gênero. "Vale deixar claro também que a orientação sexual e a questão de gênero são assuntos absolutamente diferentes. Reconheço na atual geração um comportamento muito tranquilo e natural no que se refere a ambos os assuntos. Mesmo quando me sinto surpreendido por fatos novos demais para mim, procuro cuidar para nunca deixá-los virar um preconceito que me paralise. O desafio fundamental para pais, mães e filhos, independente do que aconteça ao longo da convivência, é o afeto e a sinceridade estarem em dia. Aí todo o resto se resolve", disse ele na revista Crescer.