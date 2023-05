Marcelo Tas exibe foto inédita com os três filhos em casa: 'Tanto amor'

Discreto com a vida pessoal, Marcelo Tas encanta seus fãs ao surgir em um momento de diversão com os três filhos

O apresentador Marcelo Tas encantou seus fãs nas redes sociais na noite de terça-feira, 16, ao compartilhar uma foto inédita ao lado dos três filhos. Discreto com a vida pessoal, ele surpreendeu ao posar com os herdeiros em um momento em família.

"Três filhos em casa, nem vou dormir. Morri de tanto amor. Boa noite", contou ele na legenda da foto.

Tas é pai de Luc, Miguel e Clarice. O comunicador é casado com Bel Kowarick, que é mãe dos seus filhos mais novos, e eles estão juntos há mais de 20 anos.

Há pouco tempo, ela relembrou como começou o relacionamento com ele. “Marcelo Tas é o amor da minha vida. Nos conhecemos por meio de uma amiga em um jantar em dia de eleição. Discutimos sobre os candidatos e não nos demos bem. Depois ele foi ver uma peça minha, mas dei uma enrolada, porque estava saindo de um relacionamento e não queria saber de ninguém”, disse ela em entrevista na Quem.

Recentemente, Marcelo Tas também falou sobre o seu filho que é trans. Luc nasceu em um corpo feminino e passou pela transição de gênero. "Vale deixar claro também que a orientação sexual e a questão de gênero são assuntos absolutamente diferentes. Reconheço na atual geração um comportamento muito tranquilo e natural no que se refere a ambos os assuntos. Mesmo quando me sinto surpreendido por fatos novos demais para mim, procuro cuidar para nunca deixá-los virar um preconceito que me paralise. O desafio fundamental para pais, mães e filhos, independente do que aconteça ao longo da convivência, é o afeto e a sinceridade estarem em dia. Aí todo o resto se resolve", disse ele na revista Crescer.