Lucy Ramos surge aos beijos com o marido em festival de música

Casada há 17 anos, Lucy Ramos faz rara aparição com o marido em evento neste domingo, 10

A atriz Lucy Ramos aproveitou a tarde deste domingo, 10, para curtir um passeio com seu marido, o ator, direitor e cineasta Thiago Luciano. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao chegarem juntos em um festival de música na cidade de São Paulo.

Na entrada do evento, eles mostraram seus looks e ainda trocaram beijos apaixonados na frente dos paparazzi.

Vale lembrar que Lucy e Thiago estão casados há 17 anos. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois.

Ela está no ar na novela Amor Perfeito, da Globo, e ele é direito, ator, cineasta e roteirista. Ao longo de sua carreira, o rapaz já atuou em algumas novelas, como Alma Gêmea e O Profeta. Há pouco tempo, ele apareceu no programa Encontro, da Globo, para homenagear a amada e se declarar.

“Meu amor, amor da minha vida. Essa mulher tão iluminada, essa mulher que vai atrás do que quer. Poder estar do seu lado, conhecendo a sua história, sua história de vida, de onde você saiu, e quantas pessoas você consegue atingir e tocar dentro do coração delas hoje em dia, é um prazer meu poder dividir e somar essa junto com você. Meu amor, eu te amo muito. Você é uma luz na minha vida e é o meu caminho. Você é uma mulher incrível, batalhadora, forte, independente e que tem muita coisa para dar e entregar par esse muno. Que sua jornada seja sempre maravilhosa como foi hoje em dia. Te amo, amorzinho”, contou.

Veja as fotos de Lucy Ramos com o marido, Thiago Luciano:

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews