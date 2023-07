Irmã de Xuxa Meneghel faz rara aparição em um evento no Rio de Janeiro

Irmã de Xuxa Meneghel, Solange Meneghel marca presença em noite especial na vida da irmã e é flagrada em uma rara aparição em público

Irmã da apresentadora Xuxa Meneghel, a estilista Solange Meneghel fez uma rara aparição em público na noite de segunda-feira, 10. Ela fez questão de prestigiar a irmã no evento de lançamento do documentário dela no Globoplay. O evento aconteceu em um cinema no Rio de Janeiro e contou com a presença de familiares de Xuxa, incluindo Solange, Sasha Meneghel, João Figueiredo e Junno Andrade.

A estilista escolheu um look básico e elegante para a noite especial. Solange surgiu com um look todo preto e com estampa branca. Vale lembrar que ela é designer de moda e empresária.

Xuxa e Solange têm apenas mais um irmão vivo, Bladimir, que é o caçula da família. Os outros dois irmãos delas, Cirano e Mara, já faleceram. Cirano partiu em 2015 após sofrer um infarto fulminante aos 60 anos. E Mara morreu no início de 2023, aos 67 anos.

Xuxa fala sobre a morte da irmã Mara

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou um possível sonho premonitório que teve recentemente. Em entrevista na Revista CARAS, ela contou que já teve sonhos premonitórios ao longo de sua vida e contou sobre quando sonhou com a irmã Mara, que faleceu no dia 31 de janeiro, poucos dias antes da partida dela. Ao ser questionada se ainda tem esse tipo de sonho, ela confirmou. “Infelizmente acontece. Antes de a minha irmã Mara morrer, sonhei que ela estava com meu irmão Cirano e meus pais, e os três já faleceram. No sonho, Mara falava com eles. Comecei a questionar o que ela fazia ali, que claramente não era esse plano. Acordei sem entender nada. Dois dias depois ela teve uma parada respiratória”, disse ela.

Ainda na entrevista exclusiva, a apresentadora respondeu se tem medo de morrer. “Não tenho medo da morte nem dos mortos. Tenho medo de gente viva, de sofrer e de fazer quem está perto de mim sofrer. No caso da minha mãe, por exemplo, os médicos davam pouco tempo de vida a ela e eu pedia para Deus não levá-la. Ela resistia e a via sofrer, porque eu não estava preparada para perdê-la. Hoje, sei que fui egoísta. Deveria ter rezado para Deus levá-la no momento certo e não no meu tempo. Minha mãe resistiu até perceber que seria menos doloroso para mim. Ela estava presa naquela casca, sem mexer nem o olho. E, mesmo ali, sentia saudade da voz dela, do abraço...”, afirmou.