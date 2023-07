Elas estão enormes! Filhas de Gloria Maria fazem rara aparição em público

Filhas de Gloria Maria, Laura e Maria marcam presença em exposição e esbanjam simpatia na chegada ao evento

Filhas de Gloria Maria, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, esbanjaram simpatia ao prestigiarem uma exposição no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 11. As duas fizeram uma rara aparição em público e posaram para os fotógrafos de plantão na entrada do evento.

As adolescentes levam uma vida tranquila e longe dos holofotes desde a morte da mãe em fevereiro deste ano. Elas são cuidadas por seus padrinhos e quase não aparecem em eventos, salvo em raras ocasiões nos últimos meses.

Atualmente, elas moram em um apartamento luxuoso que era da mãe no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Quando a mãe faleceu, elas viviam em uma mansão alugada, mas se mudaram poucos meses depois. O apartamento de luxo é avaliado em R$ 4 milhões, informou o site notícias da TV.

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Fotos: Webert Belício / AgNews

Filha mais velha de Gloria Maria revela o que quer ser quando crescer

Em uma interação com os seguidores nas redessociais, a jovem Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, contou qual profissão quer ter quando crescer. “Pretendo seguir como atriz. Ou ativista e trabalhar com movimentos para lutar pelos direitos de nós, negros”, disse ela.

Além disso, ela contou como é ser filha de Gloria Maria. “Ser filha da maior repórter da televisão brasileira é puro orgulho. Os melhores conselhos da minha vida vieram da minha mãe. Tudo que minha mãe dizia sempre estava certo e me ajudava. Ela me deu o maior amor do mundo e eu sei que não acabou aqui. Eu ainda vou encontrar ela. Ela é a minha maior inspiração”, disse ela. Por fim, ela contou o que mais gosta de fazer em sua rotina. “Gosto muito de cantar!”, declarou.