Herança de Gloria Maria: filhas vivem em apartamento milionário

Filhas de Gloria Maria teriam herdado apartamento caríssimo da mãe no Rio de Janeiro, diz site

As filhas da jornalista Gloria Maria estão vivendo em um novo local após a morte da mãe. De acordo com o site Notícias da TV, as jovens Maria Matta, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, se mudaram para o apartamento de luxo que herderam da mãe no Rio de Janeiro.

A publicação informou que o apartamento é avaliado em R$ 4 milhões e fica no bairro do Leblon. Os apartamentos na redondeza têm entre 130 e 180 metros quadrados, com três quartos e dois banheiros. Além disso, o novo lar delas é menor do que a casa em que viviam com a mãe, que era alugada no bairro da Gávea.

Ainda de acordo com a reportagem, a herança de Gloria Maria não foi divulgada publicamente. Ela teria deixado uma grande quantia de dinheiro para as filhas e também o apartamento de luxo.

Vale lembrar que a antiga casa de Gloria Maria foi exibida durante uma reportagem no Fantástico, da Globo. Na época, a reportagem do programa foi entrevistar as filhas de Gloria Maria poucos dias após a morte da jornalista na casa em que viviam. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.

A jornalista Gloria Maria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e tratou com imunoterapia. Pouco depois, ela teve uma metástase no cérebro e operou para retirar o tumor. Porém, em 2022, ela teve novas metástases no cérebro. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.

Veja algumas fotos da entrevista do Fantástico na casa de Gloria Maria:

Filhas de Glória Maria fazem rara aparição em público após a morte da mãe

As adolescentes Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, filhas da jornalista Glória Maria, fizeram uma rara aparição em público após a morte da mãe, durante um evento no Rio de Janeiro. As duas optaram por vestidos na cor azul, mas cada uma com seu toque especial.

As irmãs prestigiaram o Prêmio Sim À Igualdade Racial. Discretas com a vida pessoal, as meninas esbanjaram simpatia ao posarem para as fotos na entrada do evento. Maria surgiu com um modelito azul claro e um lenço branco, e Laura apostou em um modelito com lantejoulas.