Com o namorado, Luciana Gimenez surge toda estilosa no Lollapalooza

Apresentadora Luciana Gimenez apostou em botas verdes para curtir segundo dia do evento ao lado do amado e dor irmão

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 20h42

A apresentadora Luciana Gimenez (52) marcou presença no segundo dia do Lollapalooza.

Neste sábado, 26, a famosa apareceu no evento ao lado do namorado, o empresário Renato Breia (34) e do irmão, o ator Marco Antônio Gimenez (40).

Cheia de estilo, Luciana Gimenez apostou em um look preto com transparência e deu um toque especial ao eleger botas verdes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Fazendo careta, a apresentadora da RedeTV! surgiu toda feliz com o amado, com quem assumiu romance no ano passado.

Antes da chegada de Luciana Gimenez, o filho dela, Lucas Jagger (22), já estava no local aproveitando o lounge com outros famosos.

Veja as fotos de Luciana Gimenez no Lollapalooza:

Luciana Gimenez e o namorado

Renato Breia, Luciana Gimenez e Marco Antonio Gimenez

Fotos: Agnews