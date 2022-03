Lollapalooza: Lucas Jagger, Fernanda Paes Leme com o namorado e mais famosos curtem segundo dia de evento

No segundo dia do Lollapalooza, filho de Luciana Gimenez, ex-BBBs e outras celebridades marcaram presença no evento com estilo

Neste sábado, 26, no segundo dia do Lollapalooza em São Paulo, vários famosos marcam presença no evento com muito estilo.

O filho de Luciana Gimenez (52) com Mick Jagger (78), Lucas Jagger (22), foi curtir os shows e apareceu com suas unhas pintadas que dão o que falar na rede social da mãe.

A apresentadora Fernanda Paes Leme (38) também esbanjou estilo e muito amor no Lollapalooza ao aparecer com um look azul ao lado do namorado, Victor Sampaio (38).

A ex-apresentadora do SBT, Maisa Silva (19), apareceu no segundo dia do festival e não passou despercebida com um look verde neon brilhante com transparência.

Seguindo a linha mais confortável, Mônica Martelli (53) apostou em um look estampado e tênis nos pés. "Segundo dia de música, alegrias e encontros", escreveu a atriz na rede social.

Ex-BBBs no Lollapalooza

No evento não faltaram ex-BBBs! Hana Khalil (26), Rafa Kalimann (28), Karol Conká (36), Rodrigo Mussi (36), Thais Braz (29) com Gui Napolitano (31) em clima de romance também teve no local.

