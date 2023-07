Climão? Bruna Marquezine e Mel Maia evitam se encontrar durante show

Bruna Marquezine e Mel Maia estiveram presente no show Numanice, da cantora Ludmilla

Na noite deste último sábado, 8, a cantora Ludmilla realizou um grande show de seu sucesso, o Numanice, e recebeu uma enorme quantidade de famosos que fizeram questão de comparecer ao evento da artista. Porém, algo inusitado chamou a atenção dos internautas: a torta de climão entre Bruna Marquezine e Mel Maia.

As duas atrizes famosas foram convidadas para o evento que aconteceu na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro que tomou conta das redes sociais neste final de semana, mas não pareciam estar se entendendo durante o show.

Bruna e Mel estavam no mesmo espaço, porém o público que estava na área VIP da festa percebeu uma certa distância entre as artistas, o que se tornou ainda mais evidente quando Ludmilla chamou as atrizes para o palco, mas somente Mel Maia subiu para requebrar ao som de funk, enquanto Bruna Marquezine preferiu ficar com seus amigos.

Bruna Marquezine aposta em transparência para show de Ludmilla

Para o show de Ludmilla, Bruna Marquezine apostou em um look que compartilha elegância e ousadia ao mesmo tempo. Flagrada pelas lentes dos paparazzis presentes no evento, a artista surgiu bastante sorridente, mostrando toda sua simpatia, enquanto posava para os cliques. Com uma saia branca e transparente, que deixava a lingerie à mostra, Bruna também apostou em um cropped de mangas longas transparente, que deixou tudo aparecendo.

O jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr, acompanhado de seu antigo affair, Júlia Rodrigues, mesmo em meio aos boatos de que estaria conhecendo melhor a ex-participante do BBB 23 e jogadora de vôlei Key Alves, a cantora Preta Gil, o ator Nicolas Prattes e a dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Brunna Gonçalves, esposa da cantora, também estiveram no show.

