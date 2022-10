Celebridades trocam beijos em premiação no Rio de Janeiro; confira

Diversas celebridades passaram pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow esbanjando amor com seus parceiros

Redação Publicado em 19/10/2022, às 08h42

Na noite da última terça-feira, 18, aconteceu o Prêmio Multishow, no Rio de Janeiro. E diversas celebridades marcaram presença na premiação. Acompanhados, os famosos esbanjaram amor e trocaram beijos em frente às câmeras.

Larissa Manoela (21) esteve presente na premiação ao lado do namorado, André Luiz Frambach (25), e, claro, o casal apaixonado posaram belíssimos para os fotógrafos e encantaram com os registros.

Para a ocasião especial, Larissa Manoela apostou em um vestido preto com detalhes vazados, além de um decote poderoso.

A atriz Dandara Mariana (34) também passou pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow acompanhada do namorado, Dhonata Augusto. Juntos, os dois trocaram beijos apaixonados e posaram deslumbrantes para as câmeras.

O look escolhido por Dandara Mariana para curtir a noite foi um vestido preto com detalhes em plumas e um recorte na lateral.

Ricky Tavares (31) passou pelo Prêmio Multishow na companhia da namorada, Carol Bresolin, que elegeu um look diferentão para a noite, em tons de vermelho e branco. Enquanto Ricky ficou no all black.

VEJA OS CASAIS NO PRÊMIO MULTISHOW:

Larissa Manoela beija André Luiz Frambach no Prêmio Multishow - Foto: Dilson Silva/AgNews

Dandara Mariana com o namorado, Dhonata Augusto na premiação - Foto: AgNews