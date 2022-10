Confira lista de vencedores do Prêmio Multishow 2022

Veja a lista completa dos ganhadores da premiação, que contou com nomes como Ludmilla, Filipe Ret, Gloria Groove e IZA

Na noite de terça-feira, 18, aconteceu a 29ª edição do Prêmio Multishow 2022 no Rio de Janeiro, premiação que celebra os melhores da música no país no ano!

Comandado por Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada, o evento contou com muita música boa e apresentações de Thiaguinho, Ludmilla, IZA, Luísa Sonza, Jão, Xamã, L7nnon, entre outros, além dos troféus entregues aos artistas no palco da celebração.

Confira os indicados e vencedores da premiação:

Música do ano

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) – L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

Envolver – Anitta - VENCEDOR

Fé – IZA

Maldivas - Ludmilla

Malvadão 3 – Xamã, Gustah e Neo Beats

Vampiro – Matuê, WIU e Teto

Vermelho – Gloria Groove

Artista do Ano

Anitta - VENCEDOR

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7NNON

Ludmilla

Luísa Sonza

Revelação do Ano

Ana Castela - VENCEDOR

Bala Desejo

Jovem Dionisio

Mari Fernandez

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Álbum do Ano

“Lady Leste” – Gloria Groove

“LUME” – Filipe Ret - VENCEDOR

“Numanice #2” – Ludmilla

“Pirata” – Jão

“Pra Gente Acordar” – Gilsons

“QVVJFA” – Baco Exu do Blues

“Versions Of Me” – Anitta

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove - VENCEDOR

Iza

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Grupo do Ano

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Jovem Dionisio

Lagum - VENCEDOR

Raça Negra

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge - VENCEDOR

Caetano veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Dupla do Ano

ANAVITÓRIA

Diego e Victor Hugo

Henrique e Juliano

Jorge e Mateus

Maiara e Maraisa - VENCEDOR

Matheus e Kauan

Tasha & Tracie

YOUN

Clipe TVZ do Ano

“A Queda” – Gloria Groove

“Acorda Pedrinho” – Jovem Dionisio

“Boys Don’t Cry” – Anitta - VENCEDOR

“Cachorrinhas” – Luísa Sonza

“Envolver” – Anitta

“Fé” – Iza

“Idiota” – Jão

“Vermelho” – Gloria Groove

Hit do Ano

“Acorda Pedrinho” – Jovem Dionisio

“Dançarina” – Pedro Sampaio e Mc Pedrinho

“Envolver” – Anitta

“Idiota” – Jão

“Maldivas” – Ludmilla - VENCEDOR

“Malvadão 3” – Xamã, Gustah e Neobeats

“Vermelho” Gloria Groove

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Capa do Ano

“Fé” – Iza - VENCEDOR

“Fúrias” – Urias

“Lady Leste” – Gloria Groove

“LUME” – Felipe Ret

“Portas” – Marisa Monte

“QVVJFA” – Baco Exu do Blues

“Urucum” – Karol Conká

“Versions Of Me” – Anitta

Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Produtor Musical do Ano

Eduardo Pepato

Pablo Bispo

Papatinho - VENCEDOR

Prateado

Pupillo

Rafinha RSQ

Ruxell no Beat

Vhoor

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Castilhol

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Kiko Dinucci

Mateus Asato

Pretinho da Serrinha - VENCEDOR

Silvanny Sivuca

