Bruna Marquezine dança muito ao curtir show de Anitta

Com look jeans curtíssimo, Bruna Marquezine se diverte e aparece sorridente durante show da amiga Anitta

A atriz Bruna Marquezine (27) aproveitou a noite de sexta-feira, 3, para se divertir no show da cantora Anitta (29). As duas ficaram amigas nos últimos tempos e estão adorando a nova amizade. Tanto que Bruna fez questão de prestigiar o show de Anitta em São Paulo.

Para o evento, a atriz escolheu um look ousado e ostentou sua boa forma. A beldade surgiu com um conjunto jeans formado por corselet decotado e minissaia. O modelito deixou à mostra as curvas do corpodela e as pernas torneadas.

Recentemente, Bruna Marquezine relembrou que elas se aproximaram por meio de um amigo em comum e deixaram o climão para trás."Eu sempre gostei das músicas dela. Independentemente da gente se falar ou não, ter algo mal resolvido ou não, sempre consegui separar isso", afirmou ela em participação no podcast PodDelas.

"A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir outra. E várias vezes eu perguntava 'por que eu não falo com ela?'", confessou.

Veja as fotos de Bruna Marquezine no show de Anitta:

Fotos: Eduardo Martins / Agnews