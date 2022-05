Anitta chegou no tapete vermelho do Billboard Music Awards e esbanjou beleza e estilo durante o evento

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 20h09

Anitta (29) já chegou no Billboard Music Awards!

Para o evento de gala, a cantora, que será uma das apresentadoras da noite, apostou em um vestido longo grifado, em tons de rosa bebê, todo cheio de brilhos, além de apostar em joias estilosas.

Após a passagem no tapete, a artista falou com o Canal E!, dando detalhes do que espera do evento.

"Eu me sinto bem! É a primeira vez que eu vim, eu já fui no latino, mas esse é a primeira vez", contou ela.

Em seguida, ela celebrou sua carreira internacional, lembrando do Met Gala: "É um grande momento na minha carreira, estou muito agradecida nesses eventos que estão rolando por aqui e muito agradecida também".

A repórter ainda falou do rebolado brasileiro da artista que ensinou um pouco do gingado brasileiro para ela.

Confira o look arrasador que Anitta escolheu para o tapete vermelho do Billboard Music Awards:

Anitta aposta em vestido brilhante grifado para o tapete vermelho do Billboard Music Awards. Créditos: Getty Images