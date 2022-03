Vanessa Giácomo monta look com cropped e deixa barriga sequinha à mostra

Atriz Vanessa Giácomo apostou em cropped e esbanjou beleza com estilo na rede social

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 11h54

A atriz Vanessa Giácomo (38) deu show de beleza e estilo em sua rede social com mais um clique!

Nesta quarta-feira, 23, a artista compartilhou uma foto fazendo carão e chamou a atenção com seu look do dia.

De cropped, Vanessa Giácomo surgiu deslumbrante e esbanjou elegância ao combinar a peça com itens com corrente.

"Boa quarta-feira meus queridos!", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a atriz recebeu elogios. "Arrasa", admiraram. "Que linda", falaram outros.

Ainda recentemente, Vanessa Giácomo surpreendeu ao exibir seu corpo sarado ao surgir usando um look fitness.

Veja o look de Vanessa Giácomo: