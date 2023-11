Sabrina Sato choca com look colorido e salto exagerado: 'Como anda?'

Com roupa toda colorida, Sabrina Sato choca ao arrematar combinação com sapato extremamente alto; apresentadora dividiu opiniões novamente com estilo

A apresentadora Sabrina Sato deu o que falar no último final de semana com os looks usados duante sua passagem pelo Rio de Janeiro. Primeiro, a apresentadora dividiu opiniões com a roupa ousada escolhida para o aniversário de Angélica e depois com as peças para retornar a São Paulo.

Em sua rede social, a famosa postou os cliques tirados na sacada do hotel da Cidade Maravilhosa e chamou a atenção ao surgir toda colorida. Além das peças nada discretas, Sabrina Sato causou ao arrematar a combinação com lenço na cabeça, óculos escuros e uma sapato alto nada comum.

Com os calçados extremamente altos nos pés, a artista fez várias poses e surpreendeu com a habilidade de andar com a plataforma imensa. "Domingo carioca", escreveu na legenda. Nos comentários, ela dividiu opiniões. "A pessoa cai e fratura 3 costelas", disseram. "Como anda?", questionou outros.

Na festa de aniversário de 50 anos de Angélica, Sabrina Sato roubou a cena ao eleger peças ousadas. Com uma saia vazada e aberta, ela quase revelou demais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

No casamento de Ronaldo, Sabrina Sato surpreende com vestido comportado

A apresentadora Sabrina Sato marcou presença no casamento de Ronaldo e Celina Locks. Para o evento luxuoso em Ibiza, na Espanha, a famosa não economizou no look e surpreendeu com um vestido caríssimo, de modelo comportado, mas nada discreto.

Em sua rede social, a artista, conhecida pelas suas produções icônicas, exibiu cliques usando a peça de grife que já custou até R$ 56 mil em um site do Brasil. O modelo longo, de cor rosa e com acabamento de plumas foi combinado com uma carteira prata brilhante e óculos escuros, também brilhantes.

"Celebrando o amor", disse Sabrina Sato, que está solteira após anunciar o fim do relacionamento com o pai de sua filha, o ator Duda Nagle. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Deusa", elogiaram. "Maravilhosa", aprovaram outros a produção.