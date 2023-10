Poliana Rocha e Leonardo impactam com escolha de look para festa da neta

No aniversário de um ano da neta, Poliana Rocha e Leonardo impactam com roupas chamativas

Neste domingo, 22, aconteceu a grande festa de um ano da filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor. Os avós corujas, Poliana Rocha e Leonardo, marcaram presença no evento luxuoso em grande estilo e seguindo a cor usada na decoração.

Com tema de Mickey e Minnie, a pequena celebrou seu primeiro ano de vida com grandiosidade e os convidados também capricharam na produção para prestigiar a menina. Poliana então apostou em um macacão com tecido cintilante e Leonardo em uma camisa laranja com flores.

"Vovó POLY e vovô LÉO, curtindo a festa da nossa netinha FLOR! Seu 1º aninho", escreveu a mãe de Zé Felipe ao mostrar o clique ao lado de seu marido. Nos comentários, os seguidores aprovaram o look do casal cheio de estilo. "Que lindos", falaram. "Esse casal é lindo demais", babaram outros.

Nos últimos dias, a empresária impressionou ao exibir o físico do sertanejo. Com uma foto dele de sunga, a influenciadora comentou sobre ele estar "fininho" após seguir uma dieta com ela.

Zé Felipe responde se Poliana Rocha está triste

O cantor Zé Felipe foi questionado sobre sua mãe, a influenciadora Poliana Rocha, estar triste. No sábado, 14, o esposo de Virginia Fonseca respondeu perguntas em sua rede social e fez revelações sobre a matriarca.

Após nos últimos dias aparecer uma nova suposta filha de seu pai, o cantor Leonardo, o artista falou sobre o estado de humor de Poliana Rocha diante das alegações da mulher. Zé Felipe não tocou no assunto ao contar sobre a mãe.

“Está não. Minha mãe trabalha muito. Ela que toma conta de tudo do meu pai, ajuda a olhar as minhas coisas também. Ela, na verdade, é o pilar de tudo, sabe? Qualquer bucha, é sempre em cima dela, então ela fica muito ocupada, sempre ajudando, coração enorme”, disse ele.

"Com certeza, é um espelho muito grande para mim. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito amorosa, muito bondosa e muito justa”, falou.