Virginia Fonseca revela detalhes da festa luxuosa da filha caçula, Maria Flor

Virginia Fonseca e Zé Felipe usam looks combinando com as filhas na festa de aniversário da caçula, Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe organizaram uma festa luxuosa para o aniversário de um ano da filha caçula, Maria Flor, em Goiânia, Goiás. Nas redes sociais, os pais revelaram que usaram looks combinando com as filhas.

Os pais e as meninas apareceram com roupas feitas com o mesmo tecido, que é laranja com desenho de tulipas coloridas. Maria Flor e Maria Alice surgiram fofíssimas com seus vestidos rodados para a comemoração especial.

A festa de Maria Flor teve o tema dos personagens Mickey e Minnie , com direito a toques de flores em todos os detalhes.

Mais cedo, Virginia se declarou para a filha na data especial. "Há exatamente 1 ano atrás nasceu a Flor mais linda do nosso jardim!!! Nossa pequena Florzinha, tão linda, meiga, dengosa, bravinha kkk luz!!! Minha princesinha, peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso, enfim, peço as melhores coisas e chuva de bençãos!! Que você seja uma mulher feliz, honesta, humilde e de muito sucesso!!! Eu te amo, você é minha vida todinha e jaja vamos comemorar seu dia do jeito que você merece", disse ela.

Zé Felipe também fez uma homenagem para a filha nas redes sociais. "Minha totoca, você e sua irmã e sua mamãe são os presentes do papai do céu na minha vida. Me sinto o homem mais sortudo e abençoado cada vez que vejo seu sorriso e seu olhar cheio de ternura e carinho. Que Deus te cubra de bençãos, proteção e que a pureza abra cada porta da sua felicidade minha filha. Amo você, sua irmã e sua mamãe, com toda força do mundo. Feliz Aniversário. 1 aninhooo do meu amor fora do peito. Te amoooo demais Florzinha!!!", escreveu.

