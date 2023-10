Virginia Fonseca revela detalhes da festa de um ano da Maria Flor

Maria Flor, filha caçula de Virginia Fonseca, completará um ano em breve e todos os detalhes da festa já estão planejados; confira!

O primeiro aniversário de Maria Flor, filha caçula da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, está mais próximo do que nunca. A pequena irá celebrar a data no próximo dia 22 e já tem todos os detalhes de sua festa planejados!

No último sábado, 14, Virginia contou alguns detalhes da festa da filha ao seu público. Através de seu canal do YouTube, ela revelou as atrações de estarão presentes para animar o evento. Segundo a loira, a celebração contará com 5 shows, que agradarão às crianças e adultos presentes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Entre os artistas confirmados estão: DJ John, Galinha Pintadinha, Edson e Hudson, Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha. Segundo a Virginia, o evento será realizado com a mesma quantidade de atrações do aniversário de Maria Alice, sua filha mais velha. Ele também acontecerá no mesmo local da outra festa e terá a mesma decoradora.

No início do mês, Virginia também revelou que o tema seria Jardim Encantado e mostrou o convite do evento. Ele foi feito em formato de caixa, toca decorada com flores e a silhueta do personagem Mickey Mouse. Ao abrir o convite, você se depara com a fada Sininho dentro de sua jarra brilhante, além de um vídeo com Mickey e Minnie Mouse, que lhe convidam para o aniversário.

Confira os detalhes em vídeo:

Virginia Fonseca e Zé Felipe mostram os detalhe do novo quarto da filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão construindo uma mega mansão para a sua família. O casal já definiu como será a decoração do novo lar e aproveitou para mostrar detalhes do quarto de sua filha mais velha, Maria Alice.

Através de seu canal no YouTube, Virginia mostrou o projeto do quarto, que será puro luxo! Ela terá uma cama de casal com painel estampado ao fundo, móveis planejados em tom de rosa e até um frigobar em seu quarto. Além disso, o banheiro da menina será decorado com revestimento de pedra natural na cor rosa e também conta com banheira e box separado.

Clique aqui e confira as fotos do cômodo!