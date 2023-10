Poliana Rocha mostra Leonardo de sunga: ''Tá fininho''

Apaixonada, Poliana Rocha mostra foto de Leonardo de sunga e baba pelo físico do cantor aos 60 anos

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou o físico do amado em sua rede social neste sábado, 14. Apaixonada, a influenciadora digital babou ao mostrar como está o corpo do sertanejo aos 60 anos.

Em seus stories, a loira compartilhou uma foto do esposo de sunga após ele jogar bola com os amigos. Só de roupa de banho, Leonardo exibiu seu peitoral, barriga e pernas. A mãe de Zé Felipe então falou sobre ele estar mais magro.

"Meu gato tá fininho! Valeu minha dietinha essa semana", falou Poliana Rocha sobre terem adotado uma dieta nos últimos dias.

Ainda nos últimos dias, o nome de Leonardo ficou em alta após uma mulher alegar ser filha dele. Caso o exame marque como positivo, ele terá oficialmente sete herdeiros. Com fama de mulherengo, alguns filhos do artista foram fruto de relacionamentos relâmpagos e até mesmo, traições. Até então o cantor registrou seis filhos, são eles: Pedro Leonardo (39), Monyque Isabella (32), Jéssica Costa (29), Zé Felipe (25), Matheus Vargas (25) e João Guilherme (21).

Poliana Rocha fala sobre relação com Virginia Fonseca

Poliana Rocha falou mais uma vez que ama muito a escolhida de seu herdeiro. "Toda sogra que é boa com a nora, ganha uma filha. Toda nora que é boa com a sogra, ganha uma mãe!", publicou a influenciadora dizendo que Virginia é sua filha.

Ao receber o recado fofo da loira, a esposa de Zé Felipe logo reagiu repostando. "Amo muito! Obrigada por tudo", agradeceu a empresária milionária, que deu duas netas para a sogra.

Recentemente, a esposa de Leonardo falou sobre não ter ciúmes da nora. A esposa do cantor, ao ver a repercussão do caso de Larissa Manoela, ainda revelou que deixou de cuidar da carreira do filho e que "saiu de cena", prezando a boa relação entre eles.