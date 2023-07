Após terapia, Poliana Rocha supera ciúmes de noras e revela: 'Leonardo ainda tem'

Poliana Rocha supera ciúmes de namoradas de Zé Felipe e conta que o esposo ainda tem de Virginia Fonseca

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou mais uma vez sobre ter ciúmes do filho, o cantor Zé Felipe. Em uma entrevista para o Gshow, a influenciadora digital revelou que já sofreu com sentimento, mas que deixou isso para trás.

A loira comentou que fez terapia e que sugeriu que toda a família fizesse. No passado, a famosa falou ter tido bastante ciúmes de seu único herdeiro com as namoradas que ele teve antes de Virginia Fonseca, com quem construiu uma família e atualmente tem duas filhas.

Poliana Rocha deixou claro que com a influenciadora digital não tem esse problema e que divide um ótimo relacionamento com ela que lhe deu duas netas, Maria Alice e Maria Flor. "Temos uma relação maravilhosa e sei até onde eu posso ir. A gente se respeita muito", falou a mãe de Zé Felipe.

A mulher do sertanejo então revelou que o esposo ainda não superou sua fase de ciumento. "Agora confesso que o Leonardo ainda tem um ciuminho (de Virginia)", disse ela para o site.

A prova de que elas mantêm uma ótima relação foi o evento que fizeram nos últimos dias. As loiras receberam em um almoço luxuoso os profissionais que arremataram no leilão de Neymar Jr. o encontro com as influenciadoras por R$ 735 mil.

Poliana Rocha sai em defesa de Virginia Fonseca: 'Até que me prove o contrário'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária e influencer Poliana Rocha se surpreendeu ao receber uma pergunta de um fã sobre a sua nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca. A famosa abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para responder curiosidades sobre a sua vida, mas acabou saindo em defesa da nora em uma das respostas.

Em uma questão, um internauta alfinetou Virginia. “Você é uma mulher tão sábia, e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?”, escreveu. Então, Poliana defendeu a nora com vários elogios para ela.

“Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender! Até que me prove o contrário, Virginia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela! Nossa relação é super respeitosa e sadia”, disse ela.