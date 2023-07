Poliana Rocha e Virgínia Fonseca recebem médico em almoço que custou R$ 735 mil

Poliana Rocha e Virgínia Fonseca recebem médico que arrematou almoço com as duas no leilão do Instituto Neymar; veja

As influenciadoras Virgínia Fonseca e Poliana Rocha realizaram na tarde desta terça-feira, 18, o almoço que foi arrematado pelos médicos Guilherme Scheibel, Thiago Poliello e William Pires no leilão em prol do Instituto Neymar Jr. Elas receberam o médico em sua mansão.

Ao todo, eles pagaram R$ 735 mil para sentar à mesa com as duas. Para cumprir a promessa, elas capricharam na decoração e nos pratos que foram servidos ao convidado ilustre. Quem preparou os detalhes foi a chef Liliane Lobo.

Logo na entrada, foram servidos camarões empanados com coco crocante, croquetta de parma com brie e maionese cítrica e coxinha de cordeiro com maionese wasabi. A mesa foi recheada com iguarias como burrata com tomatinho confit ao pesto de manjericão e sal rosa do Himalaia, presunto de parma com figo fresco e redução de balsâmico, lâminas de salmão com sour cream, blinis e molho oriental, ceviche tilapia com manga e foccacia com lascas de polvilho.

Nas redes sociais, a dupla mostrou em detalhes tudo o que foi servido. Virgínia Fonseca e Poliana Rocha ainda cuidaram de cada detalhe da decoração e supervisionaram a montagem da mesa - tudo para garantir a qualidade do almoço.

Ela exaltou médicos

O lance de R$ 735 mil foi realizado pelo grupo de médicos. "Milhares de crianças e famílias se beneficiarão com nossa contribuição, nossa atitude! A Virgínia e a Poliana são referências de mulheres e empresárias para o mundo. E quando doaram essa experiência no leilão mostraram mais um pouco de quão humanas, caridosas e virtuosas elas são!", disse ele.

Assim que deixou o palco, um dos médicos chegou a publicar um vídeo no qual classificou a ação como uma loucura. "Vocês não estão entendendo o que eu acabei de fechar: um avião com a Virgínia. Que loucura. Vocês acham que é uma loucura, comenta aqui comigo?", disse um dos médicos ainda surpreso com a própria conquista.

