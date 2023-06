Loucura? Saiba quem pagou R$ 735 mil por viagem com Virgínia Fonseca no leilão de Neymar

Saiba quem pagou R$ 735 mil por viagem com a influenciadora; valor deixou todos perplexos

O leilão beneficente organizado pelo craque Neymar Jr foi marcado por lances astronômicos. Um dos maiores da noite foi ofertado pelas influenciadoras Virgínia Fonseca e Poliana Rocha e deixou os seguidores impactados.

É que as duas leiloaram uma viagem de avião. No final, o lote foi arrematado por R$ 735 mil, um dos maiores de todo o evento. Após a finalização da disputa, muitos começaram a se perguntar: afinal, quem pagou a fortuna por um momento com as duas?

O lance foi realizado pelos médicos Thiago Paoliello, Willian Pires e Guilherme Scheibel. "Milhares de crianças e famílias se beneficiarão com nossa contribuição, nossa atitude! A Virgínia e a Poliana são referências de mulheres e empresárias para o mundo. E quando doaram essa experiência no leilão mostraram mais um pouco de quão humanas, caridosas e virtuosas elas são!", disse ele.

Assim que deixou o palco, um dos médicos chegou a publicar um vídeo no qual classificou a ação como uma loucura. "Vocês não estão entendendo o que eu acabei de fechar: um avião com a Virgínia. Que loucura. Vocês acham que é uma loucura, comenta aqui comigo?", disse um dos médicos ainda surpreso com a própria conquista.

Em outro vídeo nas redes sociais, Virgínia Fonseca agradeceu. "Agora vamos almoçar ou em Goiânia ou no Rio de Janeiro. Mas vocês estão de parabéns porque ajudaram o instituto e é isso que importa. Que eles são loucos, são. Mas é isso que importa", declara ela.

Influenciadora comemorou

Nas redes sociais, a influencer revelou o valor final do seu lote: R$ 735 mil . "Eles arremataram nossa experiência por R$ 735.000,00! Muita gratidão!! Fizeram total diferença na vida de milhares de crianças e famílias que são ajudadas pelo Instituto Neymar Jr. Toda honra e glória a Deus", disse ela na legenda.