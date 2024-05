Namorada de Endrick curte comentário polêmico sobre a sogra

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda, curtiu comentário alfinetando a sogra após protagonizar climão no 'Conversa com Bial'; confira

A polêmica envolvendo Gabriely Miranda e Endrick ganhou mais um capítulo na tarde desta quarta-feira, 8. A namorada do jogador curtiu um comentário feito em uma publicação de Cíntia Ramos, mãe do jovem, que alfinetava a sogra da modelo.

Durante o 'Conversa com Bial', Gabriely e Cíntia estiveram no centro de um climão após a influenciadora não dar certeza sobre sua ida à Europa junto com o jogador de futebol - que se apresentará ao Real Madri no meio deste ano. "Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas", disse ela.

Na sequência, a mãe de Endrick ressaltou: "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado".

Após a exibição do programa, Cíntia postou um registro do dia da gravação mas cortou Gabriely. O detalhe chamou a atenção e os internautas reagiram na web. "Eu só consigo me colocar no lugar da Gabi e pensar o quão excluída e maltratada ela deve estar se sentindo. O menino é um talento, é bonito, ela é linda e aparentemente uma boa pessoa, não consigo ver nenhum problema no relacionamento deles", escreveu uma internauta.

"A mãe do Endrick precisa deixar ele viver a vida dele e entender que independentemente da escolha que ele faça, ela nunca vai deixar de ser mãe dele. Precisa para com essas alfinetadas em rede nacional, é ridículo e imaturo para uma mulher dessa idade", finalizou.

Algum tempo depois, os seguidores notaram que Gabriely curtiu o comentário em questão.

Confira:

Mãe da namorada de Endrick manda recado após polêmica com sogra

Parece que a polêmica em torno do jogador de futebol Endrick ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 8. A mãe de Gabriely Miranda, namorada do atleta, compartilhou um recado em suas redes sociais após a controvérsia envolvendo a sogra da filha. Na mensagem, ela enfatizou a importância de ignorar aqueles que te fazem mal.

Para quem não está por dentro da polêmica, tudo começou quando a mãe do jogador, Cíntia Ramos, e sua namorada, Gabriely, discordaram sobre os planos futuros do jovem durante uma entrevista no programa 'Conversa com Bial'. Enquanto Endrick falava sobre o desejo de casar e ter filhos com a namorada, sua mãe contrariou as declarações do atleta.

Nas redes sociais, os internautas apontaram um clima tenso entre as duas, e os rumores ganharam força depois que Cintia postou uma foto e cortou a nora. Agora, a mãe de Gabriely, Marly Miranda usou seu perfil no Instagram para enviar alguns recados à sua filha. Embora a polêmica não tenha sido mencionada, a mensagem fala sobre superar dificuldades.

“Gabriely, nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca, nunca mesmo, desista de você. Deus te colocou nesse mundo para ser uma VENCEDORA e nada nem ninguém poderá impedir”, diz o recado.

“Você nasceu para vencer”, a mãe de Gabriely completou e logo acrescentou outra mensagem: “Filha lembre-se de que você é mais corajosa do que acha, mais forte do que aparenta, mais inteligente do que pensa, e mais amada do que imagina!”, diz o recado. Vale lembrar que até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou sobre a suposta tensão.