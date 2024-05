Luana Piovani agradece esposa de Scooby, Cintia Dicker, após atitude com filho

Após contar que o ex-marido, Pedro Scooby, ainda não mandou o filho para a escola no Brasil, Luana Piovani agradece: "Finalmente"

Luana Piovani voltou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 08, para falar sobre a situação de seu filho mais velho, Dom, depois de rever que o menino, que está morando com o pai no Brasil, ainda não estava matriculado na escola.

Hoje, ela reapareceu nos Stories de seu Instagram, e agradeceu Cintia Dicker, atual esposa de Pedro Scooby por ter levado o jovem para a escola: "Feliz que toda sociedade brasileira está se unindo e se movimentando pra ajudar o nosso Rio Grande do Sul, graças a Deus. Aqui em Portugal, estamos fazendo um movimento bem positivo. Assim como também me dá muito alívio em saber que meu filho foi a escola. Finalmente", disse Luana. "grata, Cintia", escreveu na legenda.

Dias atrás, a modelo brasileira, que vive em Portugal, contou que Dom, de 12 anos, não estava indo para a escola. Segundo Luana, seu filho estava há 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não voltou para escola. Sem citar nomes, ela compartilhou uma captura de tela de diversas pessoas parabenizando o surfista pela iniciativa de apoiar a região sul do país. Na sequência, a apresentadora não hesitou em responder aos comentários:“Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha”, ela disparou.

Especialista alerta após Luana Piovani fazer revelação

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista Monica Passananti, psicopedagoga e educadora parental, alertou para o afastamento do garoto do ambiente escolar. Segundo a pedagoga, ficar distante da escola por 20 dias pode trazer reflexos negativos para Dom, por ele estar em um estágio da infância onde há a maior necessidade de desenvolvimento cognitivo, intelectual, social e cultural.

Além disso, é o momento em que as criança/adolescente entram em contato com conteúdos mais complexos, aprofundando seu repertório e as faltas não ajudam neste período: "Nesta fase há também o estímulo do senso crítico, das atitudes reflexivas, da formação de valores e da própria aprendizagem. O afastamento da escola por muito tempo pode causar grandes prejuízos ao desenvolvimento global da criança/adolescente", explica.