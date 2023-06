Patrícia Poeta surpreende com look para curtir folga: 'Própria Barbie'

De folga, Patrícia Poeta surpreende com look casual diferenciado para aproveitar tarde de sábado

A apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu com o look escolhido para curtir o dia de folga neste sábado, 17. Em São Paulo, a jornalista fez fotos da produção escolhida para aproveitar o friozinho da cidade sem perder a classe.

Sempre chamando a atenção com suas roupas, a global impressionou ao apostar em uma calça jeans diferente. De modelo mais largo, a peça cheia de brilhos deu um toque especial para a camiseta, blazer e tênis da moda eleitos pela famosa.

Em sua rede social, Patrícia Poeta compartilhou os cliques tirados vestindo a produção. "Curtindo o friozinho, num dia de sol de SP. Ótimo sábado pra nós", escreveu a comandante do Encontro na legenda do post.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a apresentadora de elogios. "Maravilhosa", admiraram os seguidores. "Perfeita", definiram outros. "A própria Barbie", enalteceram.

Nos últimos dias, Patrícia Poeta causou alvoroço em sua rede social ao publicar um clique raro com seu único filho, Felipe Poeta, de 20 anos. O jovem é fruto do casamento que a global teve com Amauri Soares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta foi casada por 16 anos com diretor da Globo

Patrícia Poeta (46), apresentadora do programa Encontro, da Globo, é discreta com sua vida amorosa. A jornalista já foi casada por 16 anos com Amauri Soares (56), diretor da Rede Globo, com quem teve um filho, Felipe Poeta Soraes (20). Relembre a história do ex-casal e como o relacionamento chegou ao fim.

Em 2001, Patícia Poeta dividiu a bancada do telejornal SPTV com Chico Pinheiro (69) e, no mesmo ano, se casou com Amauri Soares. Após um ano do casamento com a apresentadora, o diretor assumiu o comando da Rede Globo em Nova York. Com o marido, a jornalista deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos, onde iniciou seu trabalho como correspondente internacional. Depois da mudança, o casal teve seu primeiro e único filho, Felipe.

Após 16 anos de casamento , Patrícia Poeta e Amauri Soares anunciaram a separação. "Ainda não oficializamos judicialmente. Também não tive tempo de curtir uma vida de solteira. Estou no momento de reaprender a viver sozinha", revelou Patrícia Poeta em entrevista à revista VIP, como divulgado pela Veja em 2017. Segundo o veículo, a apresentadora traduziu seu momento na época como ressignificação, e declarou: "Acho que vou conseguir explicar esse período só daqui a uns anos".

Atualmente, Patrícia Poeta não confirmou estar envolvida em nenhum relacionamento amoroso, mas refletiu sobre a possibilidade de um romance neste ano em entrevista à CARAS Brasil: "Quem sabe em 2023 aparece um amor? Por enquanto, estou focada no meu trabalho, que tem me consumido muito".