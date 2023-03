Patrícia Poeta não se deixa abalar por críticas e boatos: 'O amor silencia a maldade'

Patrícia Poeta celebra sucesso do Encontro, desmente rivalidade com Manoel Soares e rebate ataques: 'Desde que assumi, vi muita fake news, fofoca... Me chateada. Hoje, não ligo mais. Querem holofote de um jeito horroroso'

Resiliência é a palavra que define a postura de Patrícia Poeta (46) desde que assumiu o comando do global Encontro, no ano passado. A responsabilidade do novo cargo, aliada à mudança do Rio para São Paulo e às diversas críticas e notícias falsas que precisou enfrentar nos últimos meses, só a tornaram mais forte. “Nada é por acaso. Amo um desafio”, comemora a apresentadora, em ensaio fotógrafico seguido de bate-papo sincero e exclusivo com CARAS.

– Como encarou essa nova oportunidade na televisão?

– Tudo em uma empresa do porte da Rede Globo é feito por meio de pesquisas. A opinião do público é ouvida. Então, saber que as pessoas me queriam ali foi gratificante. Só assumi porque sabia que daria conta do recado.

– Como foi a troca com a Fátima Bernardes?

– Ela foi muito generosa. Temos um caminho que se cruza e isso me alegra. Fátima é uma mulher vitoriosa. Aplaudir mulheres vencedoras é algo que sempre devemos fazer. Lutamos para chegar até aqui.

– Como é a convivência com o Manoel Soares, que coapresenta o programa com você?

– Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade.

– Como vê os rumores sobre uma relação difícil entre vocês?

– Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos.

– Você foi alvo de muitas críticas. Como lidou com isso? Foi uma perseguição injusta?

– Tudo tem um período de adaptação, de dar liga na mistura. Agora, somos uma receita azeitada e não sou eu que digo isso, mas sim os números da audiência. A palavra perseguição já diz tudo. Ela decorre da intolerância, por pessoas frustradas. Considero também traço do machismo que se disfarça como opinião porque, assim como eu, outras apresentadoras mulheres são atacadas. Estar onde estamos causa incômodo, mas não lembram que estamos há anos na estrada, abrimos mão de momentos familiares, deixamos filhos doentes em casa para ir trabalhar... Quero emanar amor. Agora, quem quer espalhar o mal e intrigas é porque tem isso dentro de si.

– Hoje, vendo que o programa triunfou, qual a sensação?

– A mesma desde o primeiro dia: gratidão! Nada caiu nas minhas mãos por acaso ou sorte. Tenho consciência que são frutos do meu trabalho, da perseverança. Estou há mais de 25 anos na estrada. Já fui repórter de rua, correspondente, apresentei os maiores jornais do País, fui editora-executiva do Jornal Nacional. Já passei perrengues e desafios ao longo da carreira? Ô se já passei! Mas eu sabia que desistir não era uma opção.

– Seu filho mora em Nova York. Como é estar longe?

– Não há algo que descreva isso. Sinto falta dele toda hora. Tive que me preparar para esse momento. Doeu? Doeu! Mas vê-lo feliz e correndo atrás dos próprios sonhos reconforta muito. Tenho muito

orgulho do Felipe. É um cara talentoso, empático, de bem com a vida, enfim, um ser humano que dá prazer para quem convive. Ele não desiste, batalha por tudo o que quer e faz acontecer.

– Como lida com a passagem do tempo? Teve alguma crise?

– Lido com gratidão. Foi essa passagem que me permitiu ter toda essa bagagem de vida que tenho. O tempo passa para todos. A diferença é se você lida com ele como aliado ou inimigo. Na vida, você só tem duas opções: envelhecer ou morrer. E te digo com toda certeza, eu amo estar viva! Tive zero crise de idade, ao contrário, a cada dia, fico mais segura e tenho a certeza de que fiz boas escolhas.

– Após um 2022 tão intenso, o que mais espera de 2023?

– Pode parecer clichê, mas espero que, em 2023, amor e respeito inundem a alma das pessoas. Que onde haja sentimento ruim, o bem tome posse. Tendo isso, tudo se alinha, tudo de bom acontece.

– Por falar em amor...

– Quem sabe em 2023 aparece um amor? Por enquanto, estou focada no meu trabalho, que tem me consumido muito.

