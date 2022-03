Patrícia Poeta suge com vestido pink de festa e impressiona com elegância

Apresentadora Patrícia Poeta resgatou foto de ensaio usando look de gala e arrancou elogios

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 12h39

A apresentadora Patrícia Poeta (45) deu um show de estilo em sua rede social!

Nesta sexta-feira, 18, a jornalista global fechou a semana com muita elegância ao resgatar uma foto de ensaio que fez usando um vestido de gala.

Com a peça nada básica, de cor rosa pink, Patrícia Poeta surgiu deslumbrante e esbanjou beleza para os fãs.

"Sextouuuuu! Ótimo fim de semana! Te espero amanhã no É de Casa!", disse a apresentadora para os internautas.

Nos comentários, ela logo foi coberta de elogios pelos fãs. "Linda", escreveram vários. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Patrícia Poeta surpreendeu ao surgi com um look luxuoso em um ensaio feito no banheiro.

Veja a foto de Patrícia Poeta com look de festa: