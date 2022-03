Patrícia Poeta surpreende ao surgir com look luxuoso no banheiro

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou foto de ensaio em cima da pia e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 15h23

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com mais um clique cheio de elegância.

Nesta terça-feira, 08, Dia Internacional das Mulheres, a jornalista global resgatou uma foto de ensaio para fazer uma reflexão.

Surpreendendo, Patrícia Poeta apareceu com um look luxuoso sentada em cima de uma pia de banheiro e esbanjou beleza.

"8 de março… Frase do dia? “O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração de guerreira.” Simples assim… Feliz Dia das Mulheres!", desejou ela.

Nos comentários, a famosa logo recebeu uma chuva de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Diva", enalteceram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 07, Patrícia Poeta iniciou a semana com muita beleza e estilo ao publicar uma foto de maiô.

Veja a foto de Patrícia Poeta no banheiro: