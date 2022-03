Patrícia Poeta pedala até o Pão de Açúcar e faz fotos deslumbrantes do momento

Apresentadora Patrícia Poeta fez mais um percurso de bike e compartilhou em sua rede social o feito

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 14h05

A apresentadora Patrícia Poeta (45) fez mais um trajeto de bike.

Nesta terça-feira, 15, a jornalista global registrou destino final de sua pedalada e encantou ao fazer fotos deslumbrantes no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

Usando um look especial para o esporte de bicicleta, Patrícia Poeta surgiu no clima atleta e usufruindo do momento com a paisagem.

"Bom dia! Frase desta terça-feira? É do escritor Gabriel García Márquez- pendurada numa das paredes do Bondinho do Pão de Açúcar. “A vida não é a que a gente viveu e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la.” Uma terça com bons momentos pra recordar... pra todos nós!", compartilhou palavras positivas com os fãs.

Nos comentários, os seguidores logo admiraram os registros da famosa. "Linda em todos os sentidos", elogiaram os fãs. "Sempre linda", falaram outros.

Ainda na última semana, Patrícia Poeta surpreendeu a todos ao mostrar que foi até Aparecida do Norte pedalando.

Veja as fotos de Patrícia Poeta no Pão de Açúcar: