Mel Maia elege look elegante para dia de folga e cinturinha fina se destaca: "Princesa"

Magérrima, Mel Maia encanta com modelito elegante e deixa à mostra cinturinha fina

A atriz Mel Maia (19) deixou seus seguidores impressionados ao compartilhar algumas fotos inéditas da produção que usou para curtir seu dia de folga, no Rio de Janeiro. Na última terça-feira, 23, a namorada do cantor MC Daniel (26) mostrou todo o seu charme e beleza ao posar com um look casual.

Usando uma calça cargo cinza e um cropped de cetim branco, Mel exibiu sua barriga sarada e sua cintura fina, deixando seus fãs de queixo caído. Elegante, ela completou o visual com bolsa de grife da Prada, alguns acessórios e cabelo solto, seduzindo seus admiradores ao deixar suas tatuagens no abdômen à mostra.

A intérprete de Guiga em Vai na Fé, então, expôs na legenda. "Sempre com um chocolatinho na mão”, disse ela nas fotos publicadas, acompanhada por emoji do signo de touro.

Não demorou muito para que seus seguidores começassem a deixar comentários elogiando sua beleza: "Você é linda de todas as formas e ângulos possíveis", declarou o amado. "Lindaaaaa!", falou outro. "É tanta beleza que me faltam palavras!",elogiou um terceiro.

MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar a namorada, Mel Maia

O cantor MC Daniel, resolveu abrir o jogo e revelou na internet e revelou quanto gasta por mês para visitar a namorada. Já que dois vivem um relacionamento à distância, visto que ele vive em São Paulo e ela no Rio de Janeiro.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.