De biquíni fio-dental, Mel Maia aparece de frente e de costas em novas imagens

Em folga das gravações de Vai na Fé, Mel Maia ostenta sua beleza perfeita ao posar apenas de biquíni

A atriz Mel Maia (19) aproveitou um momento de folga das gravações da novela Vai na Fé, da Globo, para renovar o bronzeado na área externa de sua casa. Depois do treino na academia, a beldade colocou o biquíni e foi se divertir ao ar livre.

Nos stories do Instagram, ela apareceu exibindo suas curvas impecáveis em várias poses. Ela apareceu em imagens de frente e de costas enquanto usava apenas o biquíni fio-dental com estampa colorida.

A artista destacou suas curvas perfeitas e a barriga sarada. Além disso, ela deixou à mostra suas tatuagens nas regiões da costela e do quadril.

Mais cedo, o namorado dela, o cantor MC Daniel (26), deu o que falar na internet ao revelar quanto gasta para visitar a namorada. Os dois vivem um romance à distância, já que ele vive em São Paulo e ela está no Rio de Janeiro. Para ver a amada com frequência, ele viaja com sua equipe e gasta cerca de R$ 300 mil por mês.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.

Mel Maia surge em clima de romance com MC Daniel

A atriz Mel Maiaaproveitou uma noite na semana passada para acompanhar o namorado, MC Daniel, em um show no Rio de Janeiro. Em clima de noitada, os dois trocaram beijos apaixonados no camarim antes do rapaz subir ao palco para agitar os fãs de funk.

Para o evento, a estrela caprichou na escolha do look. Ela surgiu com um conjunto de shorts e blazer preto e ainda colocou um top curtinho e botas.