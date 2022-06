Luciana Gimenez surge arrasadora com vestido justinho com plumas

Apresentadora Luciana Gimenez esbanjou beleza e estilo com mais um look em seu programa

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 10h43

A apresentadora Luciana Gimenez (52) arrasou com mais um de seus looks no Superpop.

Nesta quarta-feira, 30, a comunicadora voltou para seu posto de trabalho após viagem por Portugal e Londres, na Inglaterra, em grande estilo.

Usando um vestido preto justinho com plumas nas mangas, Luciana Gimenez surgiu deslumbrante em seu estúdio na RedeTV!. "Saudades de estar ao vivo com vocês", falou ela ao retornar de suas mini férias.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Linda! Vestido mara!", elogiaram. "Maravilhosa, adorei o look", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, logo quando voltou de viagem, Luciana Gimenez impressionou ao mostrar nos seus stories a sala e o quarto de seu apartamento milionário em São Paulo.

Luciana Gimenez arrasa com vestido preto com plumas; veja: