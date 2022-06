Luciana Gimenez faz viagem para Londres: ''É como voltar para casa''

Apresentadora Luciana Gimenez encantou ao compartilhar fotos curtindo Londres, na Inglaterra

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 14h17

A apresentadora Luciana Gimenez (52) está em Londres, na Inglaterra!

Após curtir alguns dias com o namorado, o empresário Renato Breia (34), em Portugal, a famosa compartilhou fotos nesta quinta-feira, 23, na terra da rainha.

Cheia de estilo, Luciana Gimenez apareceu ao lado de uma cabine telefônica vermelha fazendo pose e mostrando toda sua boa forma ao surgir de cropped.

"Estar em Londres é como voltar para casa. Tenho uma memória afetiva muito forte com essa cidade", contou ela que já viveu lá no passado.

"A cidade pode até parecer cinza, chuvosa, talvez até meio emburrada, mas para quem olha para Londres com olhar de carinho, entende que nada mais é do que uma cidade que do seu jeito sério, transparece todo requinte e tradição da Europa", comentou sobre o lugar.

Nos comentários da publicação os internautas logo admiraram os registros da apresentadora. "Cada dia mais linda", falaram. "Sensacional", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez impressionou ao mostrar seu corpaço sarado em Portugal ao aparecer de shortinhos e biquíni.

Luciana Gimenez surge deslumbrante em Londres; veja as fotos: